PKN Sneek organiseert gps-Kerstwandeltocht het verloren schaap

SNEEK- Voor iedereen die graag samen Kerst wil beleven heeft PKN Sneek een gps-speurwandeltocht uitgezet in de stad. Het is een wandeling waarin het kerstverhaal via je eigen mobiel door middel van een app wordt uitgebeeld, en is geschikt voor jong en oud.

Tijdens de tocht ga je op zoek naar een verloren schaap in de binnenstad van Sneek. Dat ene schaap is het zoeken wel waard, want het is een bijzonder schaap met oog voor de goede herder. Via engelen, Herodes en koningen raakt het verhaal van dit schaap gaandeweg met de geboorte van Christus verweven.

Hoe werkt het?

Ga naar de website pknsneek.nl en lees daar hoe het werkt. De wandeling begint bij de Zuiderkerk (Rienck Bockemakade 7 in Sneek). Daar open je de app en dan begint het verhaal als vanzelf. Je hoeft dan nog enkel de aanwijzingen op je scherm te volgen. Vanaf 19 december tot 6 januari is de app te gebruiken. De grootte van je groep laat je afhangen van de dan geldende rivm-voorschriften. De wandeltocht kun je lopen wanneer het jou uitkomt, maar ’s avonds is het nóg leuker. De stad is dan vrolijk verlicht en de het resultaat van de opdrachten glanst dan nóg mooier.