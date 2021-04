PKN Sneek en LAS organiseren Livestream met schrijver Jeroen Windmeijer

SNEEK- Op woensdag 14 april a.s. organiseren de Protestantse Kerk Sneek en de stichting LAS een Livestream met schrijver Jeroen Windmeijer. Hij is antropoloog, godsdienstleraar en schrijver van religieuze literaire thrillers. De bijeenkomst is te volgen via Zoom en begint om 20.00 uur.