Pier21 nieuwe zakelijk leider en Raad van Toezicht

SNEEK- Maaike Beckers (32) wordt de nieuwe zakelijk leider van Pier21. Ze zal per april starten in haar functie en vormt daarmee, samen met David Lelieveld, de directie van Pier21.

‘De afgelopen jaren maakte ik mij sterk voor cultuur in Fryslân als beleidsadviseur en coördinator van het team cultuur van de provincie Fryslân. En nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, en wat voor één! Meewerken aan het vertellen van prachtige verhalen, geworteld in deze mooie provincie, persoonlijk en tegelijkertijd universeel. Pier21 verbindt en inspireert, is maatschappelijk betrokken en vertelt verhalen die het verdienen gehoord te worden. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren is een droom die uitkomt!’ aldus Maaike.

Afscheid

Naast een nieuwe zakelijk leider is er op organisatorisch vlak nog meer nieuws, Pier21 neemt namelijk afscheid van het ‘langst’ zittende bestuur van Pier21, Henk Hoen (Voorzitter), Jan Smit (Secretaris) Jan Douma (Penningmeester). Ze hebben David vanaf het begin van Pier21 als ware pioniers ondersteund en staan aan de wieg van alle successen. Met de komst van de structurele subsidie voor vier jaar van de provincie is besloten om op een andere bestuursvorm over te gaan: een raad van toezicht. Vanaf 1 januari wordt Pier21 ondersteund door een Raad van Toezicht bestaande uit: Bert Looper (Voorzitter), Jojanneke Braam (Secretaris) en Albert Beekhuizen (Penningmeester).

Raad van Toezicht

Bert Looper is directeur van Tresoar en beschikt over een grote kennis van de Friese taal en cultuur. Albert Beekhuizen is CFO van Smilde Foods en is een specialist in financiële zaken. Hij is ook penningmeester van de stichting Faderpaard en vanuit die functie nauw betrokken geweest bij de Stormruiter. Jojanneke Braam was werkzaam bij Tryater. Vorig jaar is ze begonnen als zakelijk leider bij het Jonge Harten Festival en ze werkt daarnaast als cultureel ondernemer voor o.a. FestiValderAa en het Fries Museum. Zo is de Raad van Toezicht een mooie mix van kennis, ervaring en netwerk.