Pascal Arts nieuwe directeur-bestuurder De Tiid

Bolsward- Het cultuurhistorisch centrum in Bolsward heeft een nieuwe directeur-bestuurder: Pascal Arts. De Raad van Toezicht van Stichting HCW De Tiid heeft Arts gekozen om het museum in De Tiid te exploiteren en de tentoonstellingen en activiteiten te presenteren. Arts is op 15 februari begonnen in zijn nieuwe functie. Hiermee heeft de stichting een enthousiaste erfgoedprofessional met kennis van musea aangetrokken die het Huis van Verhalen verder zal brengen.