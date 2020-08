Parkflatbewoners genieten van de Sneekweek Slotconcertfilm

Met elkaar keken zo’n 200 senioren naar de film die vertoond werd in It Wumkeshûs, Tinga State, het Bonifatiushuis, Frittemahof , de Ielânen en Parkflat de Stadfenne.

De film werd vertoond omdat in verband met de coronamaatregelen er geen live-slotconcert aan de Looxmagracht was.

De film werd zondagmiddag Slotconcert-tijd, rekening houdende met de Corona-maatregelen, in bovengenoemde instellingen op groot scherm vertoond.

Bij de première krijgen de bewoners als VIP-gasten, net zoals anders tijdens het Slotconcert, advocaat met slagroom geserveerd.

Marrit Daams

De film is gemaakt door Marit Daams. Zij is de videograaf en levert in deze een hele mooie prestatie en ondersteuning van het project! Daams is afstuderend student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en heeft al meer mooie documentaires en films op haar naam staan zoals https://cinecrowd.com/nl/rejina.