Open Monumentendag coronaproof op zaterdag 12 september

SNEEK-Het was lang spannend, maar zoals het nu staat, kan Open Monumentendag op zaterdag 12 september doorgaan.

Het thema is ‘Leermonument’. In deze plaatsen zijn er monumenten open: Blauwhuis-Greonterp-Westhem, Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Sandfirden, Schettens, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend. De aftrap is bij het stadhuis van Bolsward en het zal hopelijk een mooie, memorabele, coronaproof Open Monumentendag worden.