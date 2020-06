Op pad met It Fryske Gea via livestream-excursies in de natuur

SNEEK- De Friese natuur leeft volop! Ieder jaar gaan vele kleine groepen - onder leiding van een gids van It Fryske Gea - de natuur in om daarvan te genieten. Om in deze coronatijd toch zoveel mogelijk natuurliefhebbers te bedienen en dat veilig te doen, biedt It Fryske Gea livestream-excursies aan.

De aftrap is aanstaande zondag 28 juni om 14 uur met directeur Henk de Vries als speciale gids vanuit het Easterskar. Hij kent het natuurgebied als zijn broekzak en kruipt voor deze gelegenheid graag in de rol van excursieleider. ‘Eltsenien sil it mei my iens wêze dat de natuer yn dizze tiiden noch wichtiger wurden is. Neist wat te fertellen en sjen te litten yn ús natuergebieden bringt It Fryske Gea, mei dizze online-ekskursjes, ek wat ferdivedaasje en wille thús. Ik haw dêr sin oan om natuerleafhawwers út hiel Fryslân mei te nimmen nei it moaie Easterskar en bin bliid dat wy dat oan in grutte groep sjen litte kinne. Nei snein jou ik it stokje wol troch oan ien fan ús échte gidsen!’

De natuur als decor voor live educatief vermaak

De vakantie is in aantocht en alle excursieleiders van It Fryske Gea staan in de wacht. Sinds de intrede van Corona en het sluiten van de bezoekerscentra zijn ze niet meer als dusdanig op pad geweest. En dat terwijl de natuur en het deelnemen aan een activiteit, juist kan geven wat mensen nu missen. Genoeg reden voor de natuurorganisatie om het roer om te gooien en haar natuureducatie-activiteiten online aan te bieden. Met als drie basiselementen: een natuurlijk decor, een livestream en enthousiaste vrijwilligers die waardevolle kennis hebben.

Terug in het veld, rechtstreeks de huiskamer in

Vrijwilligers Riemer van der Lei, Klaas van der Wolf, Betty Kooistra en Tinus Boomstra staan al in de startblokken om het stokje over te nemen en weer op pad te gaan als excursieleider. Het spreken voor een grote groep mensen via een camera is nieuw, maar in de vertrouwde ‘Fryske natuer’ durven ze het aan. Elke excursie duurt 30 tot 45 minuten en heeft zowel een educatief als recreatief karakter. Bovendien kent Fryslân zeer afwisselende gebieden, dus zorgt het thuis zeker voor het vakantiegevoel waarnaar we zo uitkijken.

Livestream-excursie programmering

Er staan inmiddels vijf livestream-excursies gepland. Ze zijn geschikt voor jong + oud en worden in het Nederlands gebracht. Het hele programma én hoe iedereen gratis kan deelnemen is te vinden op www.itfryskegea.nl/online-excursies. Afhankelijk van de animo besluit It Fryske Gea of er later nog meer excursies vanuit de Friese natuur volgen. De eerste livestream-excursie heeft als uniek decor het Easterskar. Henk de Vries laat nu alvast weten dat dit moerasgebied, op steenworp van Heerenveen, één van zijn persoonlijke favorieten is. Waarom dit zo is, dat onthult hij a.s. zondag 28 juni vanaf 14.00 uur.