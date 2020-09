Op 19 september platbodems in de passantenhaven van Woudsend

Uit het hele land komen leden naar De Plaets. In verband met corona helaas in bescheiden mate. Schippers uit de buurt komen met hun schip. Zij zullen die feestelijk versieren. Tot nu toe zijn dat er in ieder geval tien.

Wilt u verschillende types platbodems zien? Kom dan ’s middags naar de passantenhaven en laat u verrassen door grundels, aken, zeeschouwen, vollenhovense bollen, etc. Er zijn daar ongetwijfeld schippers die u er meer over willen vertellen!

Wie meer wil weten over de vereniging: kijk op www.vsrp.nl

Voor informatie over platbodemschepen: www.ssrp.nl

Bron tekst en foto: https://www.woudsendonline.nl/