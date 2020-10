SNEEK- Bij Uitgeverij Mes is vorige week het boek ‘Oorlog in de Tulpstraat verschenen. Dit boek gaat over de Tulpstraat in Sneek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel Joden onderdak gevonden in de Tulpstraat. Boekwinkel Het Kompas in de Nauwe Noorderhorne 21 heeft de etalage speciaal voor deze uitgave ingericht.

Gerrit de Boer

Schrijver Gerrit de Boer, wilde graag het boek komen signeren in boekwinkel Het Kompas, maar helaas door corona lukte dat niet. Daarom heeft de auteur briefjes getekend die in de boeken zijn gelegd. Gerrit de Boer beschrijft zijn oorlogservaringen als kind. Eerst vanuit IJmuiden, waar hij bombardementen meemaakte. Later vanuit Sneek, waar zijn ouders veel onderduikers verborgen.

“Ik werd wakker toen iemand mijn neus dichtkneep. Geschrokken kwam ik overeind. Mijn broer stond naast het bed en zei: 'Vuurwerk, we mogen even buiten kijken, kom op!' Slaapdronken en verbaasd liep ik hem achterna. Op de trap hoorde ik geknal. 't Was nog donker. 'Kom maar even', zei vader en hij sloeg een sjaal om mij heen. In de verte werd hevig geschoten. Vliegtuigen vlogen gierend over. 'Het is een vuurgevecht, Engeland tegen Duitsland', zei mijn broer. 'Ja klopt', antwoordde vader, 'de Engelsen hebben de Hoogovens gebombardeerd en de Duitsers proberen de vijand te verjagen...”



De prijs van het boek is € 8.95

Meer info: Winkel, Nauwe Noorderhorne 21; 8601 CX SNEEK; tel.: 06 53124007; Website: www.boekhandelhetkompas.nl; E-mail: info@kompas.st