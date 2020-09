Ook in Workum groots Uitfestival

“Als NUT Workum zijn we blij dat we in deze vreemde tijden weer iets kunnen organiseren op cultureel gebied”, aldus Geertje Faber, bestuurslid van het NUT Workum. “Begin dit jaar hebben we helaas enkele voorstellingen moeten annuleren”. Toen duidelijk werd dat de Uitmarkt in Sneek niet door zou gaan hebben we er ons sterk voor gemaakt om dit op verschillende locaties te organiseren. Zo zal dit Uitfestival ook in Koudum, Blauwhuis, Bolsward, Sneek, Woudsend en Goënga gehouden worden. Ieder met zijn eigen culturele programma”.

In Workum zullen er drie verschillende podia zijn. Podium 1 is naast de Klameare/bibliotheek, op de plek waar vroeger het fietsenhok was. Hier zullen korte optredens presentaties zijn, voornamelijk op het gebied van poëzie en literatuur. Het tweede podium is achter de winkelstraat Harmonie/Robynz en staat bol met muzikale optredens. Het laatste podium is voor het SWiT Jeugdtheater. Zij starten in de Klamearehaven en nemen het publiek mee naar de prachtige tuin van de voormalige limonadefabriek/Nonnestrjitte 2.

Bijna alle activiteiten worden buitengehouden. Per podium is er een beperkt aantal toeschouwers mogelijk, dit in verband met de alom bekende 1,5 meter regel. De organisatie heeft hiervoor ook de nodige maatregelen getroffen, maar rekent er ook op dat het publiek ook hun verantwoordelijkheden neemt.

De dag wordt geopend met dansende kinderen op de Merk, daarna veel andere artiesten en talenten op het gebied van muziek, theater en literatuur in de breedste zin van het woord. Bovendien zal het bekende muzikale cabaret duo Maartje en Kine acte de présence geven. De Workumer All Stars Band zal deze dag op hun eigen fantastische manier afsluiten.

Bovendien zijn deze dag de monumenten, galeries en ateliers in Workum geopend in het kader van de Open Monumentendag en de Kunstroute.

“Maar, besluit Geertje, “dit alles hadden we niet kunnen organiseren met de fantastische hulp van alle vrijwilligers en sponsoren die zich belangeloos inzetten voor het slagen van deze dag. Zo zullen Johan Koopen en Roelof de Jong ons de gehele dag bijstaan voor licht en geluid. Op de website www.nutworkum.nl staat het gehele programma.