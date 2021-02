Ook in coronatijd is Sneek Drabbelterp

SNEEK- CV De Oeletoeters viert op aangepaste wijze Carnaval in Drabbelterp! Prins Elroy de Eerste en Jeugdprins Jurre mogen ook dit jaar de aanvoerder zijn in de festiviteiten. Prins Elroy wordt ondersteund door Hofdame Margriet en Secondant Margriet en Jeugdprins Jurre wordt vergezeld door Hofdame Boudina.

Traditioneel bezoeken de Oeletoeters op de vrijdag voor Carnaval een aantal verzorgingshuizen te weten het Bonifatius, Frittemahof, Zorgcentrum Noorderhoek en de Ielânen. Normaal is dit een viering met muziek, polonaises met leden en bewoners. Niks is dan te gek! Nu dit niet mogelijk is door de Coronamaatregelen hebben Prins Elroy en gevolg de verzorginghuizen verrast met Oranjekoek voor alle bewoners. Kratten vol heerlijke zoetigheden zijn door de medewerkers van de zorgcentra bij de bewoners op kamers langs gebracht. Deze mooie traktatie is mogelijk gemaakt door het filiaal Noorderhoek van Poiesz supermarkten.

Jeugdprins Jurre ging langs Wijkcentrum de Spil, zijn basisschool De Vuurvlinder en zijn voetballeider om daar een een hart onder die riem te steken in de vorm van het aanbieden van een poster vol foto's en de opbeurende kreet Hou Fol! Alaaf!. Prins Elroy ging op zijn beurt met die poster langs een deel van de horeca-gelegenheden, bedrijven en instellingen waar hij vorig jaar zijn Portret heeft opgehangen om ook hen een hart onder de riem te steken. De Oeletoeters vergeten hen ook nu niet! Het geheel werd begeleid door de vice voorzitter Vorst Sander die nu ook als ceremoniemeester fungeerde.

Hoogheden en bestuur van de Oeletoeters staan voor verbinding en oog voor eenieder in de samenleving. Juist nu is dat belangrijker dan ooit tevoren. Tegelijk is het ook moeilijker dan ooit tevoren. Al vanaf april 2020 is het bestuur druk doende met het uitwerken van diverse scenario's. Naarmate de maatregelen zwaarder werden moest er steeds meer worden weggestreept en bleef er eigenlijk niets over. Toch is het bestuur erin geslaagd om, dankzij veel omdenken en creativiteit, een aantal activiteiten te laten plaatsvinden waarmee de verbinding bevorderd worden.

Zo is er ook een Oeletoeter Puzzeltocht te vinden op de FB-pagina van de Oeletoeters. Zo stimuleren we eenieder naar buiten te gaan en te bewegen met je gezin, je partner, de eenzame buurman of een oude Carnavalsvriend. Iedereen kan die tocht op een moment naar keuze en startpunt naar keuze doen zodat dit geheel Coronaproof is. Samen kun je vragen beantwoorden over de historie van het Carnaval maar ook de stad Sneek. Hoe mooi is het om samen herinneringen op te halen met daarbij het besef dat het echt weer goed komt. Daarbij hopen de Carnavalsvierders dat iedereen na deze crisis extra kan genieten van de momenten samen en ze daardoor meer gaat koesteren!

Deze dag was de aftrap van de activiteiten die er dit weekend plaatsvinden. Zaterdagochtend om 11.11 uur zal Prins Elroy het bestuur van de stad overnemen bij de Sleuteloverdracht die om 11.11 uur plaatsvindt op de FB-pagina van de Oeletoeters. De Oeletoeters waarderen deze medewerking van Burgemeester De Vries!

Daarna staat de Prins met de Jeugdprins Jurre en Hofdame Boudina een verrassing te wachten.... Op de middag is er een Kinderbingo. Zondag is er een Eucharistieviering met Carnavalstouch in de Martinuskerk welke live te volgen is op NPO2 voorafgegaan door het Geloofsgesprek met Vorst Edward (aanvang 9.45 uur).



Dinsdagavond wordt het Carnaval afgesloten met een ludieke versie van de sleutelteruggave en het 'haringhappen'!