Online Verhalenavond over ‘Het Virus’

SNEEK- Vrijdagavond 19 juni vindt een online Verhalenavond plaats. Drie sprekers, een ondernemer, docent en iemand uit de zorg, vertellen in acht minuten een aansprekend verhaal met het thema ‘Het Virus’. De verhalen gaan over de impact van het corona virus op hun leven.

Het idee voor de online Verhalenavond is ontstaan tijdens de corona crisis. De organisatie van de Verhalenavond, Pier21, was bezig met plannen voor de Verhalenavond in november en kwam voor de vraag te staan: wat als we elkaar in november niet kunnen ontmoeten? Hoe gaan we dan verhalen delen?

Luisteren vanuit de tuin

In de afgelopen weken heeft de organisatie in klein comité een aantal online test avonden georganiseerd om ervaring op te doen. Mensen kijken en luisteren mee vanuit de tuin, op de bank of aan de keukentafel. De ervaring leert dat mensen het fijn vinden om het beeldscherm ook even te gebruiken voor iets totaal anders dan werk en school. Dat is de reden dat er nu een ‘open’ online Verhalenavond komt.

‘De online Verhalenavond is zeker niet een vervanger voor de ‘normale’ Verhalenavond waarbij we naar elkaar toegaan en elkaar ontmoeten maar het is een plan B, of eigenlijk een plan C(corona) in dit geval. Stel dat we in november nog wel te kampen hebben met strenge maatregelen i.v.m. het virus, dan zou het wellicht een oplossing kunnen zijn om de Verhalenavond op deze manier toch door te laten gaan. ‘Of misschien is de combinatie van een offline-online Verhalenavond wel een mogelijkheid’ zo vertelt Mariese Schuurman, projectleider van de Verhalenavond.

Missie

De organisatie is dus ook al druk bezig met de voorbereidingen voor de derde Verhalenavond in november en ook dan zal het thema ‘Het Virus’ zijn. Iedereen mag meedoen. ‘Een verhaal kan gaan over hoe iemand de lockdown heeft ervaren, wellicht ben je in totale isolatie geweest, ken je iemand die corona heeft gehad of werk je in de zorg en heb je er dagelijks mee te maken? Wij denken dat juist in de afgelopen periode en waarschijnlijk ook nog wel de komende periode heel veel verhalen ontstaan. Wij zien het als onze missie om die te vangen in de Verhalenavond’ aldus Janneke de Haan, artistiek leider.

De verhalen worden verteld via Zoom, er is maximaal ruimte voor 50 personen. Er worden drie verhalen verteld van 8 minuten, de avond start om 19.30 en duurt tot 20.15 uur. Geïnteresseerden voor deze online verhalenavond kunnen zich aanmelden via www.verhalenavond.nl.