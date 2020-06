SNEEK - Vanaf 1 juni zijn alle musea verplicht om van te voren hun bezoekers te registreren. Voor veel kleinere musea in Friesland was dit een flinke opgave die binnen enkele weken gerealiseerd moest worden. Het nieuwe ticketing systeem van VVV Waterland van Friesland is daarom versneld uitgerold en aangeboden aan alle musea in Friesland.

“Toeristen en inwoners kunnen vanaf nu bij de eerste musea online reserveren! Veel musea zaten met hun handen in het haar en ik ben blij dat we zowel het museum als de bezoeker zo kunnen helpen” aldus Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Tegelijkertijd was er al langer de wens om musea, maar ook rondvaarten, stadswandelingen en aanbod van ondernemers online boekbaar te maken en te verbinden in arrangementen. Door de corona crisis slaan we hier nu versneld een grote slag”.

Online boeken wordt het ‘nieuwe normaal’

“Tot voor kort ging je voor een regionaal museum als dat van ons, geen kaartje boeken. Maar ik denk dat door deze coronaperiode het boeken van online tickets veel normaler wordt. En als mensen daar eenmaal aan gewend zijn, zal dat ook vast blijven”, zegt Iris Nutma van Museum Joure. Museum Joure heeft inmiddels de eerste tickets online verkocht.

Verbinden en gastvrijheid naar een hoger niveau

Iris Nutma benadrukt ook het belang van de verbinding met VVV Waterland van Friesland. “Fijn dat dat zo gezamenlijk geregeld kan worden. Dat scheelt uitzoeken wat een handig systeem is. En zo koppelen we ons museum en bezoekerscentrum ook aan Waterland. Dat is belangrijk, want samen zetten we de regio op de kaart”. Daarnaast is het mogelijk om gasten overal te helpen om een geschikte activiteit te vinden en te boeken. “Een receptiemedewerker van een hotel kan voor haar gasten nu direct beschikbaarheid zien, een ticket boeken en uitprinten. Zo tillen we het niveau van gastvrijheid naar een hoger niveau”, aldus Floriaan Zwart.

Musea uit heel Friesland sluiten aan

Vanaf 1 juni kunnen er voor o.a. het Kazemattenmuseum, het Woudagemaal, Museum Joure, Museum Sloten en bezoekerscentrum Mar & Klif via VVV Waterland van Friesland online tickets besteld worden. Later volgen nog het Fries Scheepvaartmuseum, Museum Hindeloopen, Hannemahuis Harlingen en Museum Heerenveen. Andere musea in Friesland zijn nog in overleg of hadden zelf al een systeem. Tickets kunnen direct bij het museum worden geboekt, maar ook via de site van VVV Waterland van Friesland.

Inhaalslag verwacht

“Het is nu prachtig weer maar ik verwacht zeker drukke periode voor de musea. Mensen hebben het bezoek toch gemist. Daarnaast blijven veel Friezen in eigen provincie deze zomer. Er is een wereld te ontdekken in onze eigen regio. Mooi dat dit vanaf 1 juni weer mag”, aldus Floriaan Zwart.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten