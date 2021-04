ONFK-weekend: een compilatie van 35 jaar live fanfaremuziek

In 1982 werd gestart met het Frysk Fanfare Festival, de voorloper van de ONFK, die in 2010 het daglicht zagen. Vanaf 1985 tot en met de dag van vandaag is Omrop Fryslân betrokken bij het vastleggen van optredens van fanfares uit binnen- en buitenland.

De korpsen hadden dit jaar natuurlijk niets liever gedaan dan gezamenlijk muziek maken, maar dat kan niet vanwege de beperkende coronamaatregelen. En zelfs al hadden ze in april groen licht gekregen, dan was het nog te kort dag geweest om daarop voorbereid te zijn. "Er moet ook worde gerepeteerd. Als dat in februari of maart al had gekund, dan hadden ze er in april wel klaar voor moeten zijn", legt ONFK-bestuurslid Andries de Haan uit.

"Houden moed"

Dat de muzikanten niet mogen samenkomen om met hun gedeelde passie bezig te zijn, is moeilijk. "Je valt in een gat", vervolgt De Haan. "Maar als we straks weer beginnen, ben ik ervan overtuigd dat we snel weer het enthousiasme kunnen vinden. We houden moed."

De Haan dook samen met Omrop-technicus Aise van Beets het archief in en zocht de mooiste stukken uit voor het ONFK-weekend. "We hebben heel veel stukken beluisterd."

De muziek uit de vroegere jaren stond op oude DAT-tapes, digital audio tapes, waar speciale apparatuur voor nodig was om het af te spelen en in te laden. "Wij hebben stad en land afgebeld voor een DAT-recorder", vertelt De Haan lachend. "Ik wist niet eens wat dat was."

De ONFK zouden oorspronkelijk worden gehouden op 9 en 10 april in De Lawei in Drachten. Omrop Fryslân zendt daarom op zaterdag 10 april, van 10.00 uur 's ochtends tot middernacht, een compilatie uit van 35 jaar fanfaremuziek. Die zal hier te beluisteren zijn en via de Omrop-app.

De volledige playlist wordt op zondag 11 april herhaald. De lijst met alle stukken, componisten en uitvoerende korpsen is te bekijken op de website van de ONFK.