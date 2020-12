Oneline-evenement Juniorkamer Sneek levert MUZT 10.000 euro op

Het interactieve programma waar veel kijkers thuis aan deelnamen bevatte tal van interessante componenten. Leo de Ree, vinoloog van Restaurant De Koperen Kees, gaf uitleg over verschillende wijnen, Wicher Wind van Onder de Linden vertelde over de culinaire hapjes en gaf tips over wel gerecht bij welke wijn past.

Verder was er een muzikale bingo en traden drie Snekers op als Masked Singers. Het bleken de SWF-wethouder van cultuur Mirjam Bakker, Uitgever Ying Mellema en Smûk-zangeres Dian de Jong te zijn. Aan het begin van de avond trad Advendo ook nog op in de tot studio omgebouwde foyer van Theater Sneek.

Het programma werd op vlotte manier gepresenteerd door Bram Nauta en Juniorkamerlid Jildou Blanksma.

Achter: Wiebren Buma, Roderick Ketelaar, Robert Kliphuis

Voor: Jildou Blanksma en Bram Nauta