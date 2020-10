Onderhoud voor scheepsanker Bothniakade Sneek

SNEEK- Het bekende scheepsanker aan de Bothniakade in Sneek is tijdelijk weggehaald voor onderhoud. Zo moet het verrotte hout worden vervangen en wordt ook het ijzer behandeld.

De werkzaamheden duren naar verwachting enkele maanden, zodat in de loop van komend jaar het anker kan worden teruggeplaatst. Het anker verkeert al geruime tijdje in slechte staat. Samen met het Fries Scheepvaartmuseum, onderzoekt de gemeente hoe het anker op een goede manier hersteld kan worden. Omdat het anker ook regelmatig gebruikt wordt als klim- en speelobject is de verankering bij terugplaatsing een extra aandachtspunt.