Onder de Linden en Restaurant Houke: Culinaire hotspots

SNEEK- Dat Friesland volgens Vereniging Nederlands Cultuurlandschap als mooiste provincie van ons land uit de bus kwam, is voor de Friezen geen nieuws. Dat je er bovendien ook heerlijk uit kunt eten is ook al bekend. Vooraanstaand magazine Elle zet maar liefst 7 Friese restaurants op een favoriete plek, waaronder Onder de Linden in Sneek. Ook Restaurant Houke krijgt een prima aanbeveling van Boekingsplatform TheFork.

Onder de Linden

“Schuif aan in het oudste restaurant van Sneek. Het is al drie generaties lang in de familie en staat bekend om het gebruik van lokale ingrediënten. Bij een zonnetje zit je heerlijk op het terras onder de lindebomen. Neem hier in ieder geval het proeverijtje als voorgerecht (ook vegetarisch mogelijk).

Als hoofd kun je kiezen uit wild, vis, vlees en vega en kun je de plank niet misslaan zolang je maar de aardappeltjes erbij neemt. Hun speciale recept trekt mensen van heinde en verre. Wij weten wel waarom en zijn verkocht! Wat je ook neemt, houd rekening met het toetje, want de gemarineerde aardbeien met basilicumijs wil je niet missen", schrijft de redactie van Elle.

Houke Sneek in top van TheFork

Ook Boekingsplatform TheFork heeft culinair Sneek ontdekt. Zij zetten Restaurant Houke Sneek aan de Oude Oppenhuizerweg op plaats nummer 2 in een lijstje met 10 Food Hotspots.