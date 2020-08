Omrop Fryslân doet 20 jaar na dato ‘SimmerTime’ over

LEEUWARDEN- Simmer 2000, maar vooral ook het slotconcert SimmerTime was een hele beleving. Twintig jaar later doet Omrop Fryslân het nog een keer over. Omrop Fryslân laat zaterdag 29 augustus dezelfde artiesten het spectaculaire SimmerTime nogmaals uitvoeren.

Het concert is een afsluiting van een zomer lang aandacht voor Simmer 2000 in het programma Sneon yn Fryslân. In verband met de coronamaatregelen is het concert deze keer uitsluitend via radio en televisie te volgen.

