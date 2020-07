Omrop brengt kaatsen en PC-verhalen live vanaf het Sjûkelân

FRANEKER-Het is op 'de fiifde woansdei' een stuk stiller en rustiger op het Sjûkelân dit jaar. Geen volle tribunes, geen hoofdklassers op het veld, maar de PC helemaal overslaan kan natuurlijk niet. Daarom is Omrop Fryslân de hele dag in PC-sferen, live vanaf het Sjûkelân. Daarom organiseert de PC-organisatie een juniorenpartij, waar de Omrop ook verslag van doet en daarom komen er (oud-)PC-winnaars naar het Sjûkelân om te praten over het PC-gevoel. Beleef het mee op radio, tv en online.

Presentator Geert van Tuinen zorgt er mede voor dat deze PC-dag ook thuis het kaatsgevoel wordt opgeroepen. Met live bijdrages en verhalen van (oud-)kaatsers, vrijwilligers en supporters. Tussen 8.00 en 18.00 uur op radio, televisie en online en daarna is er het PC Kafee op radio en internet.

De winnende parturen uit 1970 en 2019

Geert praat onder andere met het winnende partuur uit 1970: Okkinga, Van Wieren en Talsma. Hoe is het nu met de mannen, hoe kijken zij terug op hun PC en is er veel veranderd in het kaatsen?

Vorig jaar was het partuur Bergsma, Hiemstra en Wassenaar met 5-2 6-4 te sterk voor favorieten Van der Bos, Triemstra en Steenstra. Hoe is het voor ze dat ze nu geen titel kunnen verdedigen? En dat er dit jaar maar zo weinig kan worden gekaatst?

PC-Koning Jan Sijtsma

Elf keer mocht Jan Sijtsma bij de PC laten zien uit welk hout hij gesneden is. In 1957 sloeg Sijtsma, vrij verrassend, het partuur - met Rinia en Faber - naar de hoogste plaats op het podium. Hij werd uitgeroepen tot PC-koning van 1957. Met de oudste nog levende PC-koning kijkt Geert terug naar die wedstrijd. Natuurlijk komen ook Sijtsma's andere kaatsverhalen op tafel.

PC Kafee

Aan het einde van deze PC-dag is er vanaf 18.00 uur nog een uur lang het PC Kafee. Met nostalgie, sterke verhalen, muziek van Te Gare en in column. Live op radio en internet.

"In prachtig programma om thuis te genieten"

Maandag deed PC-voorzitter Ids Hellinga de oproep om niet naar het Sjûkelân te komen. "Wij roepen mensen op om beslist niet te komen, maar om af te stemmen op Omrop Fryslân radio en televisie." Er zijn mensen uitgenodigd, maar er mogen niet meer dan 150 mensen op het terrein vanwege de coronamaatregelen. "We hopen op begrip van de kaatsliefhebbers om deze dag thuis te beleven. We hebben een prachtig programma bedacht om via radio of tv thuis te genieten."

Luister, kijk en beleef het mee, vandaag is Omrop Fryslân de hele dag in PC-sferen. Op radio, televisie en online.