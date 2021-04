TERSCHELLING- Het Oerolfestival gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Het festival op Terschelling stond gepland voor 11 tot en met 20 juni, maar de organisatie zegt het festival niet coronaproof te kunnen organiseren. Het besluit is genomen in overleg met de gemeente Terschelling en Veiligheidsregio Fryslân.

Eind maart zei de organisatie dat het culturele festival op Terschelling door zou gaan, maar in verband met het coronavirus wel in aangepaste vorm: maximaal 50 toeschouwers bij de voorstellingen en mensen uit verschillende huishoudingen moesten anderhalve meter afstand houden. De kaarten zouden in mei in de verkoop gaan.

Druk op hulpdiensten

Het festival is nu echter volledig afgelast. De druk op de hulpdiensten kan tijdens Oerol flink toenemen en de organisatie vindt het daarom niet verantwoord om het festival te organiseren.

"Lange tijd waren wij ervan overtuigd dat Oerol 2021 in fysieke vorm door zou kunnen gaan. Veilig voor het eiland, bezoekers, makers en medewerkers, op voorwaarde dat er verbetering in de corona-situatie zou zijn", schrijft de organisatie. "We hebben ons tot het uiterste ingespannen en alle mogelijkheden onderzocht waarop Oerol eventueel door zou kunnen gaan. We moeten onder ogen zien dat die opties er niet zijn."

"Dit doet pijn"

Het volledige programma voor het festival dit jaar was al voorbereid en de repetities waren al begonnen. "Dit doet pijn, maar het is ook een risico dat genomen is. We begrijpen de teleurstelling bij iedereen die zich hier zó op had verheugd, dat geldt voor onze organisatie net zo."

De organisatie zal de gemaakte afspraken met de medewerkers, makers, het eiland en bezoekers afhandelen en maakt daarna een plan voor wat er nog wel kan. Na 29 april komt de organisatie met meer duidelijkheid. Het programma op Het Imaginaire Eiland, de digitale versie van het festival, gaat wel door.

Oerol Laboratorium

Om de artistieke ontwikkeling van de makers op het festival niet tot stilstand te laten komen, houdt de organisatie van 16 tot en met 20 juni een zogenaamd Oerol Laboratorium. Daarvoor zal ook Het Imaginaire Eiland een grote rol spelen, zo laat de organisatie weten.