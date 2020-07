HEEG- De ‘spontane’ Vonktonactiegroep #Douchelief verzorgt deze zomer, samen met campinggasten, een vrolijke voorstelling op drie campings in Fryslân: Heeg, Sumar en Appelscha, samen met campinggasten. Kunstenares Marjan Beuker zal met de voorstelling “Ode aan de Washand“ op speelse wijze aandacht vragen voor het belang van waterbesparing. Een belangrijk thema in tijden van droogte!

Overal waar je kijkt in Friesland is water en toch is het waterprobleem nog nooit zo groot geweest. Te nat, te droog, soms verzilt of vervuild kortom het is tijd voor liefde voor water: #Douchelief! Zo vindt ‘Vonktonactiegroep #Douchelief’ die zich tijdens de Vonketon bezig hield met Water (SDG6).De Vonketon is een tweedaagse online-brainstorm, die in mei dit jaar plaatsvond, over perspectieven voor na de corona crisis voor alle 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Social Development Goals 2030, SDG) toegespitst op Noord Nederland. Hieraan deden bijna 200 mensen mee met verschillende achtergronden.

Crisis

‘Door een crisis kijk je vooruit maar ook naar het verleden. Wat kun je leren van het verleden? De campagne ‘Wees wijs met water’, uit de droge jaren ’70 is voorbij gekomen, maar ook onze beppes, die niet elke dag douchten, maar zich prima schoon hielden met een washandje en 1 keer per week in de teil’ aldus Jan Sietse Haarsma deelnemer van de actiegroep.

Niet alleen het verleden maar ook ervaring uit het buitenland heeft de werkgroep inzicht gegeven. Gretha Oost, deelnemer van de actiegroep heeft jarenlang in Australië gewoond waar waterschaarste al heel lang aan de orde is. In Australië is het meteen duidelijk als er watertekort is, dan is het gras geel en zijn de mega drinkwater stuwmeren bijna leeg. In Nederland is de droogte minder zichtbaar. Het gras is groen en het Sneekermeer staat nog steeds vol met water. Maar ondertussen gaat het niet goed met het grondwater, wat tevens de bron voor ons drinkwater is.

Vlaggenlijn met washandjes

Daarnaast komt water niet vanzelf uit de kraan: het kost heel veel energie om water schoon te maken en om dit water vervolgens door het leidingnetwerk te sturen. Daarom is het goed juist deze crisistijd te gebruiken voor het creëren van waterbewustzijn.

‘Marjan gaat de drie campings bezoeken met een vlaggenlijn van washandjes. We maken een feestje van waterbewust wassen! Met deze ludieke actie lanceren we ‘Ode aan de Washand’. Laten we samen een eerste stap zetten. Korter en minder vaak douchen is een hele simpele eerste stap. Je bespaart namelijk meer dan 40 liter drinkwater met één keer wassen met een washand, in plaats van te douchen’ aldus Gretha Oost.

Verblijf jij op een van de drie campings? Kom langs en doe mee! 6 augustus Watersportcamping Heeg, 11 augustus Camping Roggeberg in Appelscha en 12 augustus Camping Bergumermeer in Sumar, aanvang 9.30 uur.

Ga je ook minder douchen? Deel jouw ‘Ode aan de Washand’ moment via #douchelief. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Onswater, Vereniging Circulair Friesland, Water Alliance en Wetterskip Fryslân.