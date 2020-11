Noodkreet Theater Sneek en Het Bolwerk: ‘Word onze vriend!’

SNEEK-Theater Sneek en Het Bolwerk in Sneek hebben een grote campagne op touw gezet om meer 'vrienden' te krijgen. Die vrienden betalen 35 euro per jaar en bij het theater en poppodium kunnen ze dat extra geld goed gebruiken. Door het coronavirus hebben de instellingen namelijk moeite om het hoofd boven water te houden.

Eerder zochten het Bolwerk en Theater Sneek al steun van de politiek en het bedrijfsleven. Dat heeft redelijk wat geld opgeleverd, maar nog niet genoeg om de toekomst ook veilig te stellen. "We hebben gewoon nog veel onzekere factoren. Zo weten we nog niet zeker of we dinsdag bericht krijgen dat we weer open mogen", zo zegt directeur Wiebren Buma. "En als we weer open mogen, voor hoeveel mensen zal dat dan zijn?"

Onzekere toekomst

De theaters moesten opnieuw, net als musea en bibliotheken, anderhalve week lang de deuren gesloten houden voor het publiek. De strengere maatregelen in verband met corona zouden in ieder geval voor twee weken gelden. Het lijkt er op dat de deuren eind deze week weer open mogen. Buma: "Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat er dan weer dertig mensen naar een voorstelling of optreden mogen komen kijken. Bovendien mag de horeca niet open zijn, dus de inkomsten blijven ontzettend laag."

In Súdwest-Fryslân heeft de gemeente eerder 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor het overeind houden van onder andere de culturele instellingen. Ook in andere gemeenten is er steun gegeven aan de theaters, maar door de onzekerheid over de toekomst is er waarschijnlijk meer geld nodig. "We weten nog niet hoe het in 2021 komt", legt Buma uit. "Moeten we dit hele seizoen als verloren beschouwen of komt er toch nog een versoepeling dat we misschien zestig mensen binnen mogen laten? Of misschien zelfs weer naar een zaal op anderhalve meter?"

Posters in de stad

Buma hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt, maar maakt intussen gebruik van de tijd om zelf in actie te komen. "We hebben nu ineens wel meer tijd om een nieuwe werving van vrienden te doen." En dus hangen er sinds een paar dagen overal in de gemeente posters met de oproep om vriend te worden van het theater of Het Bolwerk.