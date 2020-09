Nije twatalige dichtbondel fan Simon Oosting

LJOUWERT-By de Afûk is ferskynd: DC…en tichterby / DC…en dichterbij, twatalige dichtbondel fan Simon Oosting Dizze tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC...en tichterby / DC...en dichterbij.

DC is Washington DC dêr’t de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de gelikense namme. Der komme mear fiere streken oan bar, mar ek de omkriten fan de Feanhoop yn Fryslân dêr’t de dichter in searje gedichten oer brêgen makke hat. De bondel hat fiif skiften dy’t allegear in motto meikrigen hawwe út de Odyssee.

Deze derde bundel van Simon Oosting is tweetalig, Fries en Nederlands, en heet DC...en tichterby / DC...en dichterbij. DC is Washington DC waar de dichter een tijd woonde; gedichten over DC staan in de gelijknamige afdeling van de bundel. Er komen nog andere verre gebieden aan de orde, maar ook de streek rondom de Veenhoop in Friesland waar de dichter een serie gedichten over bruggen maakte. De bundel bestaat uit vijf afdelingen die ieder een motto hebben meegekregen uit de Odyssee. De dichtbondel leit no yn de boekhannel!

Boekgegevens: DC…en tichterby / DC…en dichterbij Auteur: Simon Oosting Utfiering: paperback ISBN: 978 949 315 940 2 Ferkeappriis: € 17,50 www.afuk.frl