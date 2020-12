Nieuwe zakelijk leider Fries StraatFestival

SNEEK- Natasja Kesteloo is vol enthousiasme gestart als de nieuwe zakelijk leider van het Fries StraatFestival (FSF). De voormalige ‘heit & mem’, zoals productieleider Wiebe Kootstra en zakelijk leider Margret Havinga vaak gekscherend door de crew werden genoemd, hebben dit jaar afscheid genomen. Zij speelden een belangrijke verbindende rol in het team, maar na jarenlange betrokkenheid, hebben de beide rotten in het vak dit jaar besloten hun kindje los te laten en hun festivalwerkzaamheden over te dragen aan de nieuwe garde. Met Natasja Kesteloo erbij bestaat het kernteam nu uit artistiek leider en straattheaterprogrammeur Léonie Dijkema, muziekprogrammeur Titus van ’t Veer, marketing- en communicatiecoördinator Fredau Buwalda, projectondersteuner Gretha Bakker en, eveneens nieuw in het kernteam, technisch producent Olaf Hansson.

Natasja Kesteloo

Natasja Kesteloo is een bevlogen projectmanager, ondernemer en netwerker. Met haar bedrijf Kesteloo Projectmanagement en (Sports) Events organiseert zij al jaren evenementen. Kesteloo was onder meer betrokken bij Culture United, Sports for All Games, Opening 11-Stedenhal, Hout-Vaert, 100 jaar Friesland Campina, 100 jaar Vriesco A House of Happiness en de Dag van de Mantelzorg. Ze is (parttime) directeur bij Stichting Beleef en Herinner, die in Friesland maatschappelijke projecten als spectakelmusical De Tocht initieert, en als bestuurder eveneens betrokken bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Ze heeft veel zin om los te gaan voor het FSF. Kesteloo: “Ik zie het als een prachtige nieuwe uitdaging om mijn kennis, netwerk en energie in te zetten voor dit mooie festival. Ik heb de ambitie om nog meer de verbinding aan te gaan met andere culturele partijen en het Friese bedrijfsleven. Cultuur verbindt, helemaal bij het Fries StraatFestival!”

Afscheid Margret Havinga & Wiebe Kootstra

Het team wil Kootstra en Havinga via deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun grote inzet en waardevolle bijdrage aan de organisatie van het FSF en wenst hen veel succes en plezier bij hun nieuwe uitdagingen. Havinga begon in 2009 als horecacoördinator bij het FSF en nam in 2012 de rol van zakelijk projectleider over. Hoewel de uitdaging om het financiële plaatje rond te krijgen steeds groter werd, zorgde Havinga ervoor dat het toch elke keer weer doorging en bleef continu een positieve sfeer bewaken in het team. Ze nam afscheid, maar moest bekennen: “Het Fries StraatFestival is en blijft mijn kindje. Het was één van mijn eerste opdrachten, ik had een fijn team om mee samen te werken en straattheater is zo’n fantastisch mooie en toegankelijke kunstdiscipline. Het staat letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen, prachtig!” Havinga is vanuit haar bedrijf Regelpunt nog betrokken op het Noordelijk Film Festival en doet tevens de zakelijke leiding van Pier21 en Wadopera Peter Grimes.

Kootstra startte al eerder als technicus bij het festival en nam rond 2009 de rol van producent aan. Hij wist met zijn grote netwerk, sociale kracht en humor, alles voor elkaar te krijgen. Altijd meedenkend hoe een voorstelling het beste tot zijn recht komt. Kootstra is inmiddels werkzaam als evenementencoördinator bij de Gemeente Leeuwarden. Kootstra blikt terug: “Toen ik ooit als technicus met Hans Dulfer werkte, hadden we een show op het Klokplein (‘94 of ‘95) tijdens het Fries StraatFestival. Ik was blij dat we een thuiswedstrijd hadden en werd compleet meegezogen in de sfeer. Ik dacht, hier wil ik onderdeel van zijn! Zo gezegd, zo gedaan. Eerst jaren als technicus, daarna als producent. En nu als evenementencoördinator… het FSF zal dus nooit helemaal van mij af zijn, en ik ook nooit van het FSF.” Kootstra’s werkzaamheden worden nu grotendeels overgenomen door Olaf Hansson, die al jaren onder de vleugel van Wiebe meewerkt aan de productie van het festival.