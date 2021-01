Nieuwe website Old Burger Weeshuis Sneek

SNEEK-Met gepaste trots presenteert het bestuur van het Old Burger Weeshuis in Sneek haar nieuwe website www.obwsneek.nl

Het OBW Sneek steunt Sneker belangen en initiatieven gericht op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. Dit gebeurt door het verstrekken van subsidies. Gezien de geschiedenis van het Old Burger Weeshuis Sneek en haar oorspronkelijke doelen, zal bij toekennen van subsidie met name gekeken worden in hoeverre het project zal bijdragen tot verbetering van de positie van kansarme jongeren.

Dit is geen absolute voorwaarde maar heeft wel onze bijzondere aandacht. Zeker in deze Corona-tijd willen we graag in contact komen met organisaties die zich voor de jeugd inzetten. U kunt altijd even contact met ons opnemen of uw project voor subsidie in aanmerking zou komen. Stuur uw vraag met uw e-mailadres en telefoonnummer via een PB, mail naar onze secretaris of neem contact op met een van onze bestuursleden.