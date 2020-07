Nieuwe roman oud-Sneekse Harriët Plantinga

Biografie

Harriët Plantinga (1971) is (stief)moeder en manager van een huisartsenpost. Ze is afkomstig uit Sneekj en woont sinds kort in Zuid-Limburg. Haar lezerspubliek groeit met iedere nieuwe roman die er van haar verschijnt. Lezers herkennen zich in haar personages en genieten van de vlotte stijl van haar boeken en de interessante verhalen die ze vertelt. Oogwenk is haar vijfde boek.