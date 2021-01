Nieuwe roman Hein Jaap Hilarides

SNEEK- Beppe Xenia is de nieuwe roman van Hein Jaap Hilarides. Uit twee hoofdstukjes van het boek is De kraak van de kluis ontstaan, de docu-film die afgelopen herfst twee keer is gestreamd. Het universele verhaal van Xenia gaat over de Tweede Wereldoorlog, maar heeft een sterke lokale lading.

Xenia groeit op in het Drava-dal van Slovenië. Daar ontmoet ze Freek Wassenaar, een boerenzoon uit het Bildt. Freek en Xenia worden verliefd en gaan in Fryslân wonen. Ze trouwen in 1933, het jaar dat Hitler aan de macht komt in Duitsland. In het begin van de Tweede Wereldoorlog komt Xenia een oude liefde tegen. Dietrich Kleeblatt werkt in Nederland voor de SD, de Sicherheidsdienst. De ontmoeting met Dietrich zet het leven van Xenia en Freek totaal op de kop.

Hein Jaap Hilarides (1969) is schrijver en muzikant. Het boek is online te verkrijgen bij Uitgeverij Bornmeer, Van der Velde-boekhandels en andere boekwinkels.