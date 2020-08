Nieuwe galerie van kunstschilder Aukje de Haan in Grou

GROU- Sinds dit voorjaar heeft kunstschilder Aukje de Haan uit Sneek haar eigen galerie in Grou. In de galerie wordt ook werk van fotografe Jikkie Piersma tentoongesteld en verkocht. Piersma komt van oorsprong uit Heeg. Ze is een veelgevraagd fotografe voor allerhande tijdschriften. In de galerie een aantal fraaie foto’s van platbodems.