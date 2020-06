FOTO'S / Nieuwe beleving UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal geopend

LEMMER- Een vernieuwde expositie over de klimaatuitdagingen in het waterbeheer, wandelroutes over natuurpaden, een verfraaid bezoekersgebied en een nieuwe entree. Het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer is een nieuwe beleving rijker. Donderdag 25 juni opende dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân de upgrade van het icoon van het Nederlandse waterbeheer officieel.

Jeugddijkgraaf Merel Fiets van Wetterskip Fryslân was de eerste bezoeker van de expositie. De nieuwe beleving en het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld zijn van woensdag tot en met vrijdag geopend voor publiek.

‘Bezoekers en scholieren betrekken bij klimaatuitdagingen’

De nieuwe beleving laat zien dat het niet vanzelfsprekend is om in een land onder zeeniveau te wonen, werken en recreëren. Dijkgraaf Luzette Kroon: ‘Het Ir. D.F. Woudagemaal is met recht een UNESCO Werelderfgoed waar we trots op mogen zijn. Een mooiere plek kun je niet bedenken om bezoekers en scholieren bewust te maken van het belang van goed waterbeheer en hen te betrekken bij de klimaatuitdagingen die op ons afkomen. Ondertussen genietend van de bijzondere architectuur en techniek van het stoomgemaal en de prachtige omgeving waar alle facetten van het waterbeheer zichtbaar zijn.’

Waterbeheer en klimaatverandering

Na ruim acht jaar en meer dan 300.000 bezoekers was de expositie in het bezoekerscentrum naast het gemaal toe aan vernieuwing. Het verhaal van het Friese waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering staan er nu centraal. Bezoekers maken kennis met dilemma’s en vraagstukken waar niet alleen het waterschap, maar ook de maatschappij voor aan de lat staat. Daarnaast kunnen ze ontdekken welke duurzame en klimaatbestendige keuzes ze zelf kunnen maken.

Upgrade bezoekersgebied

Het bezoekersgebied heeft met de aanleg van groen en nieuwe bestrating een inrichting gekregen die past bij de historische uitstraling van het Woudagemaal. Daarnaast zijn er twee natuurpaden aangelegd voor een wandeling rond het gemaal. Het landschapspad door de polder en over de IJsselmeerdijk. En het zogenoemde ‘otterpad’ door het moerasbos op het schiereiland. Dit pad is alleen toegankelijk onder leiding van een gids.

Nieuwe entree

Een bezoek aan het Ir. D.F Woudagemaal en het naastgelegen bezoekerscentrum begint bij de nieuwe entree. Deze is gevestigd in één van de twee voormalige dienstwoningen aan de laan naar het gemaal. In de dienstwoningen zijn ook een winkel met VVV-informatiepunt, een ontvangstruimte voor groepen en het kantoor voor de medewerkers.

Financiering

De nieuwe beleving is in opdracht van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân ontwikkeld en is financieel mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. De totale investering bedroeg 560.000 euro.

Bijna een eeuwlang droge voeten

Het bijna honderd jaar oude stoomgemaal is eigendom van het Friese waterschap Wetterskip Fryslân. Bij extreem hoogwater helpt het gemaal nog altijd mee om de voeten in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier droog te houden.