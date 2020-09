Nieuw Mienskipsorkest start in Oppenhuizen

Een nieuw orkest beginnen is al bijzonder, maar in tijden van corona is het wel heel uniek. De muzikanten zijn allemaal doorgestroomd vanuit de Nij Talint Orkesten in Scharnegoutum, Heeg en Top en Twel. Daar leren volwassenen zonder of met weinig muzikale ervaring een blaasinstrument te bespelen. De repetities van die Nij Talint Orkesten werden wreed onderbroken door corona. Toch bleven de muzikanten gemotiveerd en oefenden thuis fanatiek, ondersteund door de enthousiaste vlogs van initiatiefnemer Guus Pieksma. Half juni pakten ze de draad weer op om een eindpresentatie voor te bereiden.

Nu willen ze niets liever dan samen muziek maken en gaan ze samenspelen in het Mienskipsorkest Toppenhuzen. Voorbeeld is het Mienskipsorkest dat al anderhalfjaar in Workum (40 muzikanten) actief is. Het orkest in Oppenhuizen begint met 30 muzikanten. De bedoeling is dat straks muzikanten uit de nog op te starten Nij Talint Orkesten in De Legeaën en Woudsend de bezetting aanvullen.

Stichting Nij Lûd is ontstaan uit het Mienskipsorkest Workum, een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma. De stichting wil laten zien dat samen muziek maken geweldig is om te doen én dat iedereen het talent heeft om dat te leren.