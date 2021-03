Nieuw: danslessen voor mensen met chronische pijn en hersenletsel

SNEEK-Kunstencentrum Atrium biedt dit voorjaar in Sneek twee nieuwe danscursussen aan: voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en voor mensen met chronische pijn. De lessen worden gegeven in samenwerking met de stichting Dans op Recept. Op maandag 22 maart zijn er, als de coronamaatregelen het toelaten, gratis proeflessen.

Beide cursussen worden gegeven door Niels van der Wal. Hij heeft veel ervaring met danslessen voor mensen met een beperkingen. Van der Wal verzorgt sinds 2018 de cursus 'Dansen voor mensen met Parkinson’.

Aanmelden Aanmelden kan via kunstencentrumatrium.nl en dansoprecept.nl. De proeflessen op 22 maart zijn van 9.30 tot 10.30 uur (NAH) en van 12.00 tot 13.00 uur (chronische pijn). Ze vinden plaats in het kunstencentrum aan het Oud Kerkhof in Sneek. Via dansoprecept.nl kan hiervoor worden aangemeld.

Dans op Recept

Ontspannen met gelijkgestemden Dans op Recept is voor iedereen die door middel van lichamelijke beweging wil ontspannen, samen met gelijkgestemden. Danservaring is niet nodig. Na het succes van de danslessen voor mensen met Parkinson zijn er nu ook lessen aan voor mensen met chronische pijnklachten (o.a. fibromyalgie, chronische nekklachten) en mensen die leven met de gevolgen van een NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Ook mantelzorgers, vrienden en familie zijn welkom om samen te bewegen op muziek.

Denken in mogelijkheden Dans verbindt zowel sociaal, medisch als cultureel. Deelnemers geven aan dat ze zich fitter voelen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, hebben plezier, contact met anderen en ontdekken wat hun lichaam allemaal nog wél kan. Tijdens de les wordt gewerkt vanuit ieders mogelijkheden en wordt er rekening gehouden met de beperkingen. Zo zijn de lessen laagdrempelig en goed vol te houden. Het doel is de levenskwaliteit te verbeteren.

De cursus in het voorjaar van 2021 bestaat uit tien wekelijkse lessen op maandagochtend. Na de zomer volgt een tweede serie van 24 lessen (mogelijk 38). Tussen de lessen door zijn er ‘s ochtends gezellige koffiemomenten.

Niels van der Wal: “Ik vind het geweldig om mijn passie voor dans over te brengen. Iedere leerling is speciaal en ik probeer ze zelfvertrouwen te geven om zich expressief te durven uiten."

Meer informatie: www.dansoprecept.nl en www.kunstencentrumatrium.nl.