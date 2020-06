Nieuw café in hartje Sneek: Café Fokk’s in voormalig pand Café de Witte Kat

SNEEK - Het is december en het hoge woord is eruit: de deuren van voormalig Café de Witte Kat blijven dicht. Maar daar komt heel binnenkort verandering in. Terwijl de meeste kroegbazen zich momenteel voorbereiden voor de heropening in de ‘anderhalvemeter-maatschappij’, zijn Fokke Hiemstra (26) en zijn vriendin Daniëlle de Jong (20) druk bezig met het opknappen en inrichten van het horecapand aan de Kruizebroederstraat om er nieuw leven in te blazen.

Langgekoesterde droom

Fokke en Daniëlle zijn geen onbekenden in de Sneker horeca. Fokke: “Ik heb zo’n beetje heel de Marktstraat wel gehad, haha. Toch is het hebben van een eigen tent altijd een droom van mij geweest. Deze werd ineens heel snel werkelijkheid in december. En soms moet je ook gewoon risico’s nemen, al helemaal als het een langgekoesterde droom is.” Waarom juist een feestcafé? “Mijn vriendin en ik misten het uitgaansleven op bijvoorbeeld de zon- en maandagavond. Vaak bleven we bij het werk nazitten, maar hoe leuk is het dat je zelfs op een zondagavond tot in de vroege uurtjes een feestje kan bouwen?! In Sneek houdt het dan gauw wel om 2:00 uur op, maar daar komt snel verandering in met de komst van Café Fokk’s.”

Café Fokk’s

Het principe blijft de indeling van het pand hetzelfde, al krijgt het Café Fokk’s een volledig nieuwe look and feel. “En een nieuwe naam + logo uiteraard. Ik ben vernoemd naar mijn opa en Fokke is een echte Friese jongensnaam. Daarom wilde ik het lokaal houden, maar wel in een internationaal jasje. De uitspraak is immers hetzelfde! Ook het interieur hebben we flink onder handen genomen. De muren en het plafond zijn weer voorzien van een likje verf, het ziet er meteen weer fris en fruitig uit. De befaamde paal aan de bar laten we zeker staan, net als de bar zelf en de banken aan de rechterkant. We zitten boordevol ideeën en hebben nog genoeg in petto. Eerst maar open!

7 dagen feestgeruis

Maar liefst 7 dagen in de week van 20:00 tot 4:00 zorgen zij voor gezelligheid, feestgeruis, de nodige hydratatie – fris, bier, wijn en eigentijdse drankjes -, krakers van Nederlandse bodem tot hitjes van alle tijden én een vloer om op te dansen. Al zal dat laatste in de huidige periode wat lastiger gaan. Naar verwachting zal het café met de nodige aanpassingen op 1 juni opengaan. Een echte openingsfuif laat nog even op zich wachten, maar hou hun website http://cafefokks.nl/ en hun social media https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Fokks-106916964276781/ in de gaten voor het laatste nieuws.