Nieuw bij uitgeverij Afûk: Passys van Josse de Haan

SNEEK- Schrijver Josse de Haan verrast zijn trouwe lezers met een nieuwe grote roman: Passys. Hij werkte vijf jaar aan dit boek over een leven in liefde en literatuur. Een boek dat uit zijn aard vandaan ‘auto-fictioneel’ moest zijn. Maar tegelijkertijd heeft Josse de Haan die autobiografische investering finaal onderuitgehaald, door een reeks aan perspectieven op dat leven te introduceren.

‘Myn libben is literatuer en literatuer is myn myn libben.’ , zei Josse de Haan ooit in een interview met Henk van der Veer.

Zo ontstaat in de roman een reeks van levens, soms elkaar overlappend, maar altijd opgetekend vanuit een ander moment in de tijd en vanuit uiteenlopende personages: Jany – Nannie, Nannes, Nanne, Nanning en Nans. Om dit literaire spel compleet te maken, wordt bovendien in ieder hoofdstuk op die levens gereflecteerd aan de hand van fragmenten uit romans van vooral Franse schrijvers.

Josse de Haan (1941) kreeg in 2007 de Gysbert Japicxpriis voor zijn belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de Friese literatuur, vooral als romanschrijver van Piksjitten op Snyp en de drie daaropvolgende romans, en voor al zijn gezwoeg voor de ‘andere literatuur’ als essayist en als uitgever. Ook zijn vorige roman Frou mei mandoline op sofa werd in 2015 genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis.

Passys is nu te koop bij de Afûk Friese boek- en cadeauwinkel en in de websjop van de Afûk.