Nieuw bij de Afûk: ‘Ik bliuw by dy’ en ‘It Bijeboek’

SNEEK- Bij uitgeverij Afûk zijn onlangs weer twee schitterende nieuwe kinderboeken verschenen. 'Ik bliuw by dy' is een lief berenboek over vriendschap, bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar maar ook super leuk als cadeautje voor Valentijnsdag. Met 'It Bijeboek' (8-12 jaar) duiken kinderen in de wondere wereld van de bij. Waarom zijn deze beestjes zo belangrijk voor ons?