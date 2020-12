New Cool Collective zaterdag in Het Bolwerk

SNEEK- Met hun unieke mix van jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo weet New Cool Collective iedereen aan te steken. Op deze avond spelen ze een speciaal programma in intieme setting.

New Cool Collective, het piekfijn geklede achtkoppige jazzdance-monster van Benjamin Herman, toerde al over de hele wereld en maakt daarbij geen onderscheid tussen jazz- of rockfestivals. North Sea Jazz of Roskilde – NCC krijg elk publiek mee met hun unieke sound.

Vandaag komt New Cool Collective met een bijzonder project. In een intieme setting tovert de band onze zaal om tot een Speakeasy. Het begrip Speakeasy ontstond tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten van 1920 tot 1933. Met het verbod op de verkoop en productie van alcohol verschenen er langzaam maar zeker geheime bars waar de mensen toch samenkwamen. In een akoestische bezetting speelt NCC een speciaal repertoire om het gevoel van de geheime clubs en bars aan het begin van de vorige eeuw op te wekken. Zo ontsnap je voor even aan de hectiek van 2020 en waan je je in een verborgen nachtclub uit het begin van de 20ste eeuw.

Op deze avond speelt NCC twee keer.

i.v.m. de coronamaatregelen zijn voor deze concerten slechts 30 tickets beschikbaar en is de bar gesloten.

ZATERDAG VAN 19:45 UTC+01 - 23:00 UTC+01