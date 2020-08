Een systeemplafond is een ophangsysteem dat onder een reeds bestaand plafond wordt gehangen. De ruimte tussen die plafonds is ideaal voor het wegstoppen van elektriciteit, verwarming, ventilatie, riolering, maar ook voor op de werkvloer minder gewenste zaken als sigaretten of (soft)drugs.

Systeemplafond in een notendop

Het systeemplafond is Nederland in een notendop: saai, efficiënt en handig om dingen in te verbergen. Iedereen zit eronder, of je dat nou wilt of niet. Marcel van Roosmalen brengt samen met Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg Nederland onder het systeemplafond in beeld. Het Nederland dat overal is, maar bijna altijd over het hoofd wordt gezien: van Marvo Systeemplafonds in Hoogeveen, het hondenpoepsymposium in Nieuwengein tot een UWV Inspiratiedag in Alkmaar en de bijeenkomst ‘Duurzame energie als streekproduct – part 2’ in Moerdijk.

Marcel van Roosmalen (1968) is schrijver en journalist. Hij is vaste columnist voor NRC en Studio Voetbal. In 2019 verschenen van zijn hand Theo Janssen. Op pad met de dikke prins en Het zijn de kleine dingen die het doen, over zijn moeder. Jan Dirk van der Burg (1978) fotografeert, filmt en maakt fotocomedy. Zijn bekendste werk is het fotoboek Olifantenpaadjes (2011), een optimistische aanklacht tegen een landschappelijke misstand en een ode aan de kortste weg van A naar B. in 2018 werd hij verkozen tot Fotograaf des Vaderlands.

Vooraf een hapje mee-eten? Dat is mogelijk! Geef dit aan via onze website. Eventuele dieetwensen/vegawensen kunt u ook vooraf aan Lewinski doorgeven.

Marcel van Roosmalen & Jan Dirk van der Burg

donderdag 13 augustus 2020 / 19:30

Lewinski

Locatie

Waterhoenstraat 2

8601 XT Sneek