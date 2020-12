Nacht van het Wad officieel van start op langste nacht van het jaar

NES-Op de kortste dag van het jaar, was de officiële aftrap van de Nacht van het Wad! Live vanuit Theaterkerk Nes nam wetenschapsjournalist Govert Schilling de online bezoekers mee op een reis over de Wadden en langs de sterrenhemel. We keken vanaf de stoel naar de sterren, nevels in de ruimte, sterrenstelsels en de bijzondere samenstand van Jupiter en Saturnus op 21 december. Een bijzondere belevenis! De hele show is terug te zien op de website nachtvanhetwad.nl.

Planetariumshow start van Nacht van het Wad

'Nacht van het Wad' is een deelproject binnen het programma Donkerte van de Wadden. Dit programma heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar de waddenkust te trekken. Met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten wordt dit gerealiseerd. Onder de noemer ‘Nacht van het Wad’ worden vier keer per jaar uiteenlopende evenementen georganiseerd langs de waddenkust. Hierbij valt te denken aan nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, lezingen en workshops.

Data Nacht van het Wad 2021

De nachten van het wad vinden plaats rond astronomisch herkenbare momenten. De eerste nacht zal plaatsvinden tijdens de landelijke sterrenkijkdagen in de nacht van 20 op 21 maart. De tweede nacht valt in het Midzomer weekend van 19 op 20 juni, de derde Nacht van het Wad valt samen met het ingaan van de wintertijd op 30 oktober en de laatste nacht is weer rond de kortste dag van het jaar in het weekend van 18 december.

Doe mee!

Met ‘Nacht van het Wad’ vragen de Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Noord-Holland en de Rijksuniversiteit Groningen specifieke aandacht voor duisternis in het Waddengebied. Ze roepen alle ondernemers en organisaties die actief zijn in het Waddengebied op om mee te doen met het organiseren van activiteiten of evenementen tijdens de Nacht van het Wad.

Nacht van het Wad wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

De video vindt u hier: https://youtu.be/xsKvPy8d3yc?t=1819