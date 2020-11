Na online kerkdiensten nu ook een onlineconcert Martinikerk Sneek

SNEEK-De komende weken zullen enkele video’s worden gepubliceerd van orgelspel in de Martinikerk. Het orgel wordt bespeeld door Bob van der Linde. De eerste video-opname van een orgelconcert staat inmiddels online: Zie PKN-site Sneek.

In dit eerste filmpje speelt Van der Linde het werk ‘Final’ van César Franck. Zoals de titel al doet vermoeden is het het laatste stuk uit de serie ‘Six Pièces pour Grand Orgue’. César Franck componeerde dit werk rond 1859 en droeg het op aan collega Lefébure-Wély, die bekend stond om zijn virtuoze pedaaltechniek.

Karakteristiek voor het stuk is de prominente rol van de pedaalpartij. Voor die tijd was het in Frankrijk gebruikelijk dat de organist met zijn voeten een eenvoudige partij van lang liggende tonen speelde. Met dit stuk doorbreekt Franck deze praktijk, en demonstreert hij hoe je levendig en virtuoos kan spelen met je voeten.

Het stuk kent twee thema’s. Het eerste thema (die van de pedaalsolo aan het begin) is te herkennen aan de interval; een kwart. De Rooms-Katholieke collega organisten van Bob van der Linde spelen dit stuk om die reden wel eens na afloop van de carnavalsmis.

Het tweede thema (vanaf 4:15) is vocaler, en heeft veel weg van een koraal. Beide thema’s worden uitgewerkt in mineur, majeur, hard, en zacht. Op het eind van het stuk komt het eerste (pedaal)thema terug, maar dan in de sopraanstem van het klavier. Hiermee zweept hij het stuk nog eenmaal op, voor een virtuoos slot.