Muziek naar aanleiding ‘Restmens’ van oud-Sneekse Marjolein Visser

Marjolein, voorheen werkzaam in de traumazorg,⁠ asielzoekerscentra en het UMCU, schreef Restmens (o.a. vier⁠ sterren in NRC en werd benoemd tot een van de vijf beste boeken van 2020 door Psychologie Magazine) over levens zonder volgers en de vraag of sommige levens minder waard zijn dan andere. Wouter van Nienes (Laplander en Klangstof -⁠genomineerd voor de 3voor12Award 2020), werkzaam in een⁠ instelling voor begeleid wonen, maakte er muziek en een clip⁠ bij.⁠

Wekenlang zetten zij een scène langzaamaan om naar een⁠ nummer, door elkaar telefonisch teksten en deuntjes voor te⁠ zingen. Hun spontane, onwaarschijnlijke samenwerking - als⁠ tegenpolen in de kunst - werkte inspirerend en leverde dit⁠ bijzondere nummer op.⁠

Dit nummer gaat over jongeren en anderen die extra afstand ervaren tot⁠ de rest (ook voor en na corona). Bijvoorbeeld omdat ze ver van huis zijn of ziek zijn. En wil hen die extra afgezonderd zijn en zwijgen, een⁠ stem geven.⁠

Luister en bekijk 'm, bijvoorbeeld op Youtube:⁠

https://www.youtube.com/watch?v=QBGbaj6s2zc