SNEEK-Vandaag en morgen nog een keer muziek door de grachten met Jeline Weening (voorheen Bigband Sneek). Hieronder de info over dit ‘grachtenconcert’, een mooi initiatief van Sneek Promotion, Stichting Uit in Sneek in samenwerking met Werkgroep binnenstad.

"Mijn naam is Jeline Weening, ik ben 20 jaar en ik studeer Jazz saxofoon aan het Conservatorium van Amsterdam. Ik mag met Sebastiaan Visser (Gitaar), Haico Postma (bas) en Jort Lijzenga (drums) in Sneek spelen. We spelen jazz met misschien een funky tintje. Ik heb erg veel zin om weer eens live muziek te maken en dan ook in de stad waar ik ben opgegroeid. Het samen muziek maken met mensen is erg belangrijk en leuk en iets wat ik dan ook erg heb gemist tijdens de afgelopen 3 maanden."

En in de pauze is het de beurt aan Kunstencentrum Atrium docent Kees Romers die met Atrium muziekstudenten Vigo Slippens (trompet) en Jesse Rienstra (bari sax) hun repertoire ten gehore zullen brengen.

Het valt onder de pop up muziek- en straattheateractiviteiten deze week, dus tijden worden niet bekend gemaakt. Laat je verrassen!”