Museum Houtstad IJlst zoekt dringend vrijwilligers

IJLST- Stichting IJlst750 wil heel graag museum Houtstad IJlst helpen met het werven van nieuwe vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kan het museum nu niet open. En dat is toch zonde en niet wenselijk.

Welke IJlsters (mag ook van buiten IJlst! ) willen en kunnen op regelmatige basis (minimaal 1 keer in de twee weken) een dagdeel aanwezig te zijn in het museum en gasten te ontvangen? We zoeken op korte termijn versterking, maar verwelkomen ook graag voor langere termijn meer vrijwilligers.

Op dit moment is het museum niet open omdat de Corona maatregelen voor zowel de vrijwilligers (deels in risico groepen) als het museum zelf, te veel beperkingen kende. Dat moet anders kunnen! Vanaf 1 juli zijn diverse beperkingen al opgeheven, maar is er nog niet genoeg bemensing voor handen om open te gaan.

Vrijwilligers gezocht voor (dagdeel van 4 uur achter elkaar)

Voor deze functie zoeken we zeker 15 personen die willen assisteren, zodat we de taken en lasten kunnen verdelen. Kennis van hout en nijverheid is niet een vereiste, wel enthousiasme en klantvriendelijkheid, je bent immers het visitekaartje van Houtstad IJlst)

Zo nu en dan op afroep assisteren bij onderhoud van gebouw en terrein. Iemand die de werkroosters maakt en aanspreekpunt is bij voorkomende vragen. Ken of ben jij diegene die graag de handen uit de mouwen steekt en mede zorg wil dragen voor de openstelling van Museum Houtstad IJlst, mail dan z.s.m. (hoe eerder hoe beter) naar info@houtstad-ijlst.nl

We zullen direct na de eerste reacties contact opnemen voor een kennismaking. Openingstijden museum zijn vooralsnog dagelijks van 13:00 - 17:00 uur (tot aan 1 okt). De wens is om de openstellingstijden te verruimen naar de ochtend, bij genoeg vrijwilligers. Vanaf oktober worden openingstijden beperkt naar woensdag t/m zondag.

Namens Stichting IJlst750 en Stichting Houtstad-IJlst