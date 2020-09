Mooi Sneek najaars koopzondagen

SNEEK- Komende zondag is de eerste in de rij van 3 MooiSneek koopzondagen met een afwisselend thema. Mooi Sneek is al jaren hét mode en lifestyle event van Sneek.

Ook dit najaar laten we de bezoekers aan onze prachtige binnenstad zien dat het aangenaam winkelen is in Sneek. Door de coronamaatregelen wordt het evenement anders georganiseerd dan in voorgaande jaren. In plaats van één groot event wordt Mooi Sneek dit najaar verspreidt over drie koopzondagen met verschillende thema’s, geheel coronaproof!

Zondag 6 september zullen er van 13.00 uur t/m 17.00 uur levende etalages te vinden zijn bij o.a. de volgende winkels: Blom Mode, Hema Sneek, De Duif damesmode, Jan Eringa kleding, Ziggo Lifestyle, Style Best Casuals Galigastraat, Ici Paris, Ziggo Men op het Grootzand. Kom langs en bekijk deze etalages en stap meteen binnen en shop the look!

De winkels van Sneek heten je op deze koopzondagen van 13.00 tot en met 17.00 uur van harte welkom om je te laten inspireren en te profiteren van ludieke najaarsacties op het gebied van mode, beauty en lifestyle. De volgende maand op zondag 4 oktober is het thema: de rode loper en op zondag 1 november is het thema muziek en poëzie in de winkel. Zet ook deze data vast in je agenda.