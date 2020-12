SNEEK-Tientallen molens in het Friese landschap worden van donderdag 24 tot en met maandag 28 december ’s avonds letterlijk in de spotlights gezet. Met ‘Molens in het Licht’ trapt Stichting De Fryske Mole de activiteiten af ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Maandag 28 december is het exact een halve eeuw geleden dat de stichting het beheer van een groot aantal molens overnam van de Provincie Fryslân. In de afgelopen decennia werd het molenbezit uitgebreid tot 42 molens plus een molenromp en werd voortvarend gewerkt aan restauraties. “Samen met de molenaars werken onze vrijwilligers maand in, maand uit aan het behoud en het draaiend houden van onze molens”, laat bestuursvoorzitter Wiepke Schukken weten. “De molens houden niet alleen het verhaal van ons polderlandschap levend, maar worden ook nog steeds ingezet wanneer de watersnood te hoog wordt. Krachtpatsers zijn het, pareltjes in ons landschap!”

Coronaproof

Dankzij de donateurs van De Fryske Mole, tientallen vrijwilligers en gedegen onderhoud staat het Friese molenbestand er goed bij. “Molens bezoeken kan momenteel helaas niet”, constateert de voorzitter met spijt, “maar toch zijn ze te bewonderen. Onze vrijwillige molenaars zetten vijf avonden lang liefst 23 molens in de spotlights; een feeëriek gezicht. We nodigen iedereen uit daar naar eigen inzicht een rondrit langs te maken, coronaproof.”

Plattegrond

Collega-molenorganisaties zullen aanhaken door hun molens in de vreugdestand zetten en sommige ook te verlichten. Het plattegrondje met de 23 molens is te downloaden op www.defryskemole.nl bij ‘De Molens’. Het gouden jubileum van De Fryske Mole wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Ritske Boelema Gasthuis, Stichting Siebolt Foundation, Van Heloma Stichting en de Friese molenaannemers.