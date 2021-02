Modelspoormuseum weer heel even open

SNEEK- Het Nationaal Modelspoor museum was weer ‘heel even open’. Het museum werkte mee aan een verzoek van Make-A-Wish Nederland, om de allerliefste wens van een ernstig ziek kind in vervulling te laten komen. Sven, een jongetje van 3 jaar, speelt graag met Lego en treinen. Daarom wilde hij graag naar het ‘treinenmuseum’.

Een speciale limousine bracht hem en zijn ouders naar Sneek. Even draaiden alle treinen hun rondjes weer, kon er weer met treintjes gespeeld worden. Na de lunch vertrok Sven als machinist in een Arriva trein naar Leeuwarden. De familie heeft een geweldige dag beleefd, moe maar voldaan. Mede dankzij de bijdrage van Het Nationaal Modelspoor museum Sneek is Sven zijn liefste wens in vervulling gegaan.

Het museum is voorlopig nog gesloten t/m 3 maart. Voor informatie over de te verwachte opening en ticket reserveringen, kijk op www.modelspoormuseum.nl. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op de website te vinden.