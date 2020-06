Modelspoormuseum verwelkomt eerste bezoekers

In 2019 had het museum een recordaantal van 19.000 bezoekers. Voor dit jaar had men gerekend op ongeveer 20.000 bezoekers, maar door de corona gaan we in 2020 dit niet halen.

Op dit moment is in het museum een unieke tentoonstelling te zien van “75 jaar Vrijheid”, met bijzondere amateur filmbeelden van Sneek na de bevrijding. De koffie corner is vernieuwd alsmede de speelhoek voor de kinderen met nog eens extra een vernieuwde speurtocht.

Het museum is voorlopig open op woensdag, vrijdag en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.30-17.00 uur. Reserveren is noodzakelijk via de ticket reservering op www.modelspoormuseum.nl. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op de website te vinden.

Foto links familie J. Burger (Winterswijk) en rechts M. van der Haar (Amsterdam) |