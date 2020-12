Modelspoormuseum Sneek in kerstsfeer met extra activiteiten

SNEEK- Vanaf 19 december t/m 3 januari is het Modelspoormuseum in Sneek weer in kerstsfeer en omgetoverd tot “Lichtjesmuseum van het Noorden”. En alsof dat niet genoeg is, branden er talloze lichtjes op de bergbanen, modelbanen en diorama’s. In het museum rijden verschillende originele kersttreinen rond. Het hele jaar staan ze in het depot om alleen in de dagen rond Kerst hun rondjes in het museum te draaien. Mooier kan een Kerst niet zijn. Nu allemaal te zien en te bewegen in het Nationaal Modelspoormuseum in het station van Sneek.

“Tijdens de schoolvakanties komen er altijd veel kinderen en hun ouders of grootouders” aldus Jan Willem van Beek, museumdirecteur. En wat is er dan leuker om in deze winterse tijd de kinderen het kerstgevoel mee te geven? Zo zijn er allemaal extra activiteiten en uiteraard een kerstlekkernij voor de kinderen. Bouw met Lego een Lego stoomlocomotief of wagon en laat hem dan rondjes draaien op de LGB-speelbaan. Maak met ijsstokjes leuke kerstversieringen. Of kom je eigen kerstbal versieren, zet je naam erop en geef hem een mooi plaatsje in onze extra grote kerstboom. Na de kerstvakantie bepaalt een jury de drie mooiste versierde kerstballen, waarvan de makers een leuke prijs winnen. In het weekend van 9 en 10 januari kunnen alle kinderen hun versierde kerstbal gratis komen ophalen. Kortom, er is genoeg te beleven in het Modelspoormuseum, besluit Jan Willem van Beek.

In de kerstvakantie van 19 december t/m 3 januari is het museum elke dag geopend op maandag en zondag van 13.00-17.00 uur en op alle andere dagen van 10.30 tot 17.00 uur. Het museum is wel gesloten op 25 en 31 december en op 1 januari. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie over de activiteiten, de openingstijden en toegangsprijzen zijn ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl.

Foto bijschrift: Kersttreinen in met museum Foto: Modelspoormuseum Sneek