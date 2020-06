Misschien SKS-wedstrijden in eerste of tweede weekend september

SNEEK- Als het aan de schippers van de SKS ligt, dan wordt er in september toch nog een aantal wedstrijden gezeild. Dat is het resultaat van het overleg dat vanavond plaats vond in Woudsend.

Of er wordt in het eerste of in het tweede weekend van september gezeild. “De basis in alles wat we doen zijn de adviezen van het RIVM”, zo liet woordvoerder Hilda Boesjens van het SKS-bestuur in een korte verklaring weten.

De schippers die wij om commentaar hebben gevraagd konden ook niet meer vertellen dat ‘it allegear noch hiel ûnwis is’. Wordt ongetwijfeld vervolgd!