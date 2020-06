Misdaadroman van Marit van Santen: ‘Vermoorde Onschuld’

Sneek – In juni is het boek ‘Vermoorde Onschuld’ van Marit van Santen verschenen. Haar derde misdaadroman biedt een unieke kijk op (het ontstaan van) de innerlijke conflicten van de hoofdpersoon.

“Ik heb ‘Vermoorde Onschuld’ geschreven in een periode dat ik zelf in een heftige innerlijke strijd zat verwikkeld. Die emoties vonden een uitweg in dit boek,” legt Marit uit. ‘Vermoorde Onschuld’ laat zien dat ze meer kan dan spanning en romantiek met elkaar verweven.

Na een jarenlange strijd tegen ME/CVS viel de schrijfster in 2012 ten prooi aan haar eigen conflicterende emoties. In deze, voor haar zwartste, periode van haar leven, startte ze met het schrijven van ‘Vermoorde Onschuld’.

Afasie, pijn en een doorlopend gebrek aan energie aan de ene, en de noodzaak van een betaalde baan aan de andere kant, stelde de voltooiing uit. Dat liet zo’n zes jaar op zich wachten tot ze een geschikte baan en daarmee rust en gedeeltelijk herstel vond.

Die innerlijke strijd tussen weten wat goed voor je is en (moeten) doen wat slecht voor je is, is de rode draad in ‘Vermoorde Onschuld’. Ondanks het zware thema, leest het boek makkelijk weg dankzij de gecreëerde spanning en het eenvoudige taalgebruik.

Het boek is als paperback (€ 16,95) en e-boek (€ 4,99) verkrijgbaar via: https://maritsboeken.nl/shop.