Mimile bij Lewinski

SNEEK- Emilie Blom is bekend als bassiste van The Scene. Nu is Emilie leading lady van de band Mimile (spreek uit ‘Mimiel’), die naast haar bestaat uit Stephan van der Meijden en Sander Panhuysen. Haar eerste solo-album in 2015, geproduceerd door Thé Lau, deed veel stof deed opwaaien en in 2018 bracht ze samen met haar band het album 'Stornoway’ uit, opgenomen in het tuinhuis van drummer Antonie Broek van De Dijk.

Mimile schrijft nieuw materiaal en dook onlangs opnieuw bij Antonie de studio in voor opnames van de net uitgebrachte singles 'The Cult of the Left Handshake' en 'Stop the Time and Kiss'. Voorafgaand aan dit concert een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €16.75 per persoon. U kunt eventuele dieetwensen vooraf aan ons doorgeven via de website.

Zaterdag 26 september 2020 / 20:00 /vvk €10,- @ Lewinski

Aan Tafel Special bij Lewinski: Lezing, Rare jongens die Friezen?

Een Aan Tafel special; Lekker tafelen, met als bonus deze interessante lezing! De lezing "Rare jongens, die Friezen?" is ontstaan naar aanleiding van het begin vorig jaar verschenen boek Een meelijwekkend volk.

Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening (Leeuwarden: Wijdemeer). Het boek bevat allemaal citaten uit werken van de oude Grieken en Romeinen en van vroege middeleeuwers uit Spanje, Frankrijk, Engeland en Ierland die over de Friezen en/of Friesland gaan.

Die citaten zijn vertaald in het Nederlands en het Fries door André Looijenga, Anne Popkema en Bouke Slofstra. Rolf Bremmer heeft een bonte selectie van die citaten gemaakt. Anne Popkema (die de Obe Postmapriis gewonnen heeft voor zijn vertaling van The Hobbit) draagt het citaat in prachtig Fries voor, voorzien van Nederlands commentaar en vertaling door Rolf Bremmer. Er worden handouts uitgereikt met Nederlandse vertalingen en er worden er nog beelden vertoond. Al met al een levendig gebeuren!

De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. U kunt uw maaltijd reserveren via lewinski.nl. De prijs is €16,75 en eventuele dieet/vegawensen dient u vooraf aan ons door te geven. Voor Anne Popkema en Rolf Bremmer mag u een vrije bijdrage achterlaten.

Maandag 28 september 2020 vanaf 18:00 uur.