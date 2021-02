Met Odulphuspad naar Santiago

“Veel wandelaars hebben de route gelopen als Friese pelgrimsroute of als ‘oefenpad’ voor een pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.”

“In Portugal bestaat een pelgrimsroute ‘Camino Santiago de Compostella’ die vanuit Porto naar Santiago voert, genaamd ‘Camino Portgués Costal’. Deze pelgrimstocht is evenals het St.Odulphuspad 260 km lang en is daarom door ons geadopteerd als “zusterpad”. De eerste Odulphuspad-wandelaars die het Odulphuspad als voorbereiding hebben gewandeld willen dit jaar nog naar Porto afreizen om in Santiago hun oorkonde of testimonium te halen.”

“Voor de wandelaars van het St. Odulphuspad heeft het Odulphuspad ook een testimonium. Dit is in de vorm van een reliek. Dit is een in hars gegoten stukje hout uit een gebint van de kloosterboerderij van Odulphusklooster dat gevonden is bij opgravingen onder Hemelum. Dit is verwerkt als sieraad met een certificaat van echtheid. Zo heb je een uniek testimonium om terug te kunnen denken aan jouw eigen ‘Santiago in Friesland’. Het komende jaar gaan wij het St. Odulphuspad verder onder de aandacht brengen in vier noordelijke provincies met reclamespotjes op de regionale radio”, aldus Harold Visser van het St. Odulphuspad.

Zie ook www.odulphuspad.nl